В автопарке правительства ФРГ только две импортные машины

Канцлер Ангела Меркель, все члены центрального и подавляющее большинство министров земельных правительств Германии ездят на автомобилях отечественного производства - машинах премиум класса Mercedes, BMW и Audi. Из импортных есть только один Lexus GS 300h и одна Tesla Model 3 Long Range.
Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) опросила 240 ведущих немецких политиков и высокопоставленных государственных чиновников, каким служебным автотранспортом они пользуются, и представила результаты опроса на онлайн пресс-конференции, передает "Немецкая волна".
Самые популярные среди политиков машины с двигателями внутреннего сгорания - Audi A8 L 50 TDI quattro и A8 50 TDI quattro, BMW 740Ld xDrive, 730Ld xDrive, 730d xDrive, 750Ld xDrive, а также Mercedes-Benz S 350d 4MATIC.
А по гибридным лидируют BMW 745e iPerformance и 745Le xDrive iPerformance, Audi A8 L 60 TFSI e quattro и A8 60 TFSI e quattro, а также Mercedes-Benz E 300e и S 560e.
Активистов DUH интересовали не столько марки и цены министерских автомобилей, сколько их экологичность. При этом машины канцлера, а также министров внутренних, иностранных дел, обороны, финансов и здравоохранения не учитывались. Они ездят на бронированных, технические характеристики которых из соображений безопасности держатся в тайне, а потому сравнению не поддаются.
В остальном же, как выяснилось в ходе опроса, почти половина (47%) высокопоставленного служебного автопарка составляют машины с дизельными двигателями, 43% - с гибридным приводом (plug-in), 6% - на чисто электрической тяге и 3% - классические бензиновые. Такими результатами исследования в DUH остались крайне недовольны.
"Средний показатель эмиссии СО2 машинами правительственного автопарка в этом году даже выше, чем в прошлом, - заявила замдиректора DUH Барбара Метц. - Этот показатель составляет 227 грамм СО2 на километр пробега, и это при том, что установленная в ЕС норма в два с лишним раза ниже - 95 г/км".
Особенно проблематичной она считает растущую среди политиков и высокопоставленных чиновников популярность именно машин с гибридным приводом. Всего за год их доля в правительственном автопарке выросла с 31% до теперь 43%. Такие автомобили дают очень хорошие показатели на испытательном стенде, но не в повседневной езде, отметила Метц.
В служебном автопарке немецких чиновников экологи из DUH насчитали 15 чисто электрических машин, но только семь из них они удостоили "зеленой" карточки соответствия нормам ЕС.
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