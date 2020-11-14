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Дальнее зарубежье 14.11.2020 19:50

Пост министра финансов США впервые может занять женщина

Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лейл Брейнард является главным претендентом на пост министра финансов США в администрации нового американского президента Джо Байдена, пишет газета Financial Times.

Официальные результаты президентских выборов в Штатах, прошедших 3 ноября, пока не объявлены, однако уже понятно, что Байден, кандидат от Демократической партии, набирает достаточно голосов, чтобы стать новым президентом страны. Действующий президент США Дональд Трамп не признает поражения, его юристы подали судебные иски в ряде штатов, где, как они утверждают, могли быть допущены нарушения при подсчете голосов.

Среди других возможных кандидатов на пост министра финансов США, помимо 58-летней Брейнард, называются экс-глава ФРС Джанет Йеллен, экс-заместитель министра финансов Сара Блум Раскин, а также CEO управляющей компании TIAA Роджер Фергюсон.

Брейнард, в случае ее назначения главой американского Минфина, станет первой женщиной на этом посту. С 1789 года, когда первым министром финансов США стал Александр Гамильтон, этот пост всегда занимали мужчины.

Первоочередной задачей Брейнард на посту министра финансов станет претворение в жизни обещаний Байдена в плане новых мер поддержки американской экономики, отмечают эксперты.

При этом Брейнард имеет большой опыт работы на международном уровне и соответствующие связи, поскольку в 2010-2013 годах она была ключевым сотрудником Минфина США в сфере международных связей. Это может способствовать увеличению вовлеченности Вашингтона в разработку глобальных решений в ответ на пандемию коронавируса, что будет существенно отличать новую администрацию от администрации Трампа, который довольно скептически относится к международным решениям.

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Тэги: США, МИНФИН, ПОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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