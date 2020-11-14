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Регион 14.11.2020 19:50

Сотрудники СНБ Армении провели обыск в доме бывшего замглавы МВД республики Григоряна

Сотрудники Службы национальной безопасности Армении обыскали дом бывшего замминистра внутренних дел республики, генерал-лейтенанта Григора Григоряна и пригласили его в СНБ. Об этом армянским СМИ сообщил его сын Ашот Григорян, отметив, что его отец в настоящее время находится в СНБ.

"Не знаю, что они искали, ничего не нашли, не объяснили, что именно искали", - сказал он в субботу.

Ашот Григорян добавил, что его отец давно не занимается политикой и не участвовал в митинге, созванном оппозицией.

СНБ в субботу арестовала лидера партии "Родина" Артура Ванецяна и вызвала ряд оппозиционных политиков.

Как сообщила журналистам адвокат Ванецяна Лусине Саакян, ему предъявлены обвинения в соучастие в организации массовых беспорядков, приготовлении к узурпации государственной власти и приготовлении к убийству государственного деятеля.

В ночь на 10 ноября демонстрантами был избит спикер парламента Армении Арарат Мирзоян

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Тэги: АРМЕНИЯ, СНБ, ГРИГОРЯН, ОБЫСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]