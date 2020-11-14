Cотрудник ANAMA ранен в результате взрыва мины в Карабахе - Генпрокуратура Азербайджана

Сотрудник Азербайджанского национального агентства по разминированию территорий (ANAMA) пострадал вечером в субботу в результате взрыва мины в Физулинском районе Азербайджана, сообщает Генпрокуратура.
"Сотрудник ANAMA Асиф Худиев, командированный в Физулинский район для поиска невзорвавшихся боеприпасов, в 19:00 подорвался на мине, заложенной армянскими военнослужащими в ходе отступления во время боев в Карабахе. В результате взрыва мины, Худиев получил ранение в виде травматической ампутации левой ноги ниже щиколотки", - отмечается в сообщении.
Сотрудниками прокуратуры незамедлительно был произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза и предприняты другие действия процессуального характера.
В настоящее время прокуратура проводит необходимые следственные действия.
Ранее Генпрокуратура сообщила о двух мирных жителях, также подорвавшихся в субботу на мине, заложенной в Физулинском районе Азербайджана ВС Армении во время отступления в боев в Карабахе. В результате взрыва один человек скончался, другой получил ранения различной степени тяжести.
Н.Аббасова
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