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Карабахский конфликт 14.11.2020 20:19

Cотрудник ANAMA ранен в результате взрыва мины в Карабахе - Генпрокуратура Азербайджана

Сотрудник Азербайджанского национального агентства по разминированию территорий (ANAMA) пострадал вечером в субботу в результате взрыва мины в Физулинском районе Азербайджана, сообщает Генпрокуратура.

"Сотрудник ANAMA Асиф Худиев, командированный в Физулинский район для поиска невзорвавшихся боеприпасов, в 19:00 подорвался на мине, заложенной армянскими военнослужащими в ходе отступления во время боев в Карабахе. В результате взрыва мины, Худиев получил ранение в виде травматической ампутации левой ноги ниже щиколотки", - отмечается в сообщении.

Сотрудниками прокуратуры незамедлительно был произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза и предприняты другие действия процессуального характера.

В настоящее время прокуратура проводит необходимые следственные действия.

Ранее Генпрокуратура сообщила о двух мирных жителях, также подорвавшихся в субботу на мине, заложенной в Физулинском районе Азербайджана ВС Армении во время отступления в боев в Карабахе. В результате взрыва один человек скончался, другой получил ранения различной степени тяжести.

Н.Аббасова

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Тэги: КАРАБАХ, МИНА, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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