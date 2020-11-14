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СНГ 14.11.2020 22:55

Бывший глава спецслужб Киргизии претендует на пост президента

Бывший глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Абдиль Сегизбаев подал заявление в ЦИК для участия в досрочных выборах президента страны, намеченных на 10 января, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе ЦИК.

"С заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента Киргизии в порядке самовыдвижения обратился Абдиль Сегизбаев", - сказал представитель пресс-службы.

Абдиль Сегизбаев родился в 1973 году в Бишкеке. С 2003 по 2005 годы работал пресс-секретарем бывшего президента Киргизии Аскара Акаева. В 2011-2014 годы - помощник, советник экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, заведующий отделом информационной политики аппарата президента. В 2014 году был назначен заместителем председателя ГКНБ. С 2015 по 2018 годы - председатель ГКНБ Киргизии.

Досрочные выборы президента Киргизии назначены на 10 января.

Согласно утвержденному календарному плану, ЦИК Киргизии будет принимать заявления от кандидатов в президенты до полуночи субботы. Регистрация кандидатов осуществляется до 15 декабря. Предвыборная агитация начинается с 15 декабря и заканчивается за день до дня голосования - в 08:00 9 января.

В ЦИК, по состоянию на 19:00 субботы, поступило 62 заявления от кандидатов в президенты.

Согласно действующей конституции Киргизии, полномочия президента страны переходят спикеру парламента Таланту Мамытову, а обязанности премьер-министра на время проведения выборов будет исполнять первый вице-премьер Киргизии Артем Новиков.

Президент Киргизии избирается сроком на шесть лет, одно и то же лицо не может быть избрано главой государства дважды. Президентом может быть избран гражданин Киргизии, не имеющий гражданства иностранного государства, не моложе 35 лет и не старше 70 лет, владеющий государственным языком и проживающий в республике в совокупности не менее 15 лет.

Кандидаты в президенты обязаны внести избирательный залог в размере 1 млн сомов ($11,7 тыс.), сдать экзамен на знание киргизского языка и собрать 30 тыс. подписей в свою поддержку.

После парламентских выборов в Киргизии 4 октября в Бишкеке начались митинги недовольных итогами голосования, которые переросли в беспорядки. 6 октября Центральная избирательная комиссия Киргизии признала итоги выборов недействительными. Вместе с тем в ходе митингов и собраний оппозиции прозвучали призывы к смене власти в стране. 9 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения, а 15 октября подал в отставку. 16 октября исполняющим обязанности президента Киргизии стал новый премьер-министр страны Садыр Жапаров. В тот же день парламент Киргизии отменил режим ЧП в Бишкеке.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТ


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