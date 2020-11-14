Заболевший коронавирусом Зеленский говорит, что чувствует себя хорошо

Президент Украины Владимир Зеленский, который 9 ноября заразился коронавирусом, заявил, что продолжает работать дистанционно, находясь на самоизоляции, и чувствует себя достаточно хорошо.
В субботнем видеообращении он назвал фейком утверждения о том, что его лечение в киевской больнице "Феофания" стоит "миллионы гривен в день". "Конечно, всё это бред, я нахожусь в больнице на общих условиях, как и все другие пациенты", - сказал Зеленский.
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