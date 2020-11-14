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СНГ 14.11.2020 20:48

Заболевший коронавирусом Зеленский говорит, что чувствует себя хорошо

Президент Украины Владимир Зеленский, который 9 ноября заразился коронавирусом, заявил, что продолжает работать дистанционно, находясь на самоизоляции, и чувствует себя достаточно хорошо.

В субботнем видеообращении он назвал фейком утверждения о том, что его лечение в киевской больнице "Феофания" стоит "миллионы гривен в день". "Конечно, всё это бред, я нахожусь в больнице на общих условиях, как и все другие пациенты", - сказал Зеленский.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, САМОЧУВСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]