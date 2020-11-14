Австрия со вторника ужесточает ограничения из-за коронавируса

Австрия со вторника ужесточает общественные ограничения из-за роста заболеваний коронавирусом, сообщает телеканал ORF со ссылкой на соответствующее решение правительства.

Правила будут действовать с полуночи вторника до 6 декабря. Закрыты будут все торговые точки кроме продуктовых магазинов и аптек, школы переводят на удаленное обучение. Социальные контакты предписывается свести до минимума, на улицу можно будет выходить только для того, чтобы сделать покупки, сходить на работу, посетить врача или заняться спортом.

В ноябре в стране отмечен резкий рост заражения коронавирусом, число новых случаев по данным на 13 ноября составило 9 тыс. 586.