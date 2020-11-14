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Здравоохранение 14.11.2020 23:59

Австрия со вторника ужесточает ограничения из-за коронавируса

Австрия со вторника ужесточает общественные ограничения из-за роста заболеваний коронавирусом, сообщает телеканал ORF со ссылкой на соответствующее решение правительства.

Правила будут действовать с полуночи вторника до 6 декабря. Закрыты будут все торговые точки кроме продуктовых магазинов и аптек, школы переводят на удаленное обучение. Социальные контакты предписывается свести до минимума, на улицу можно будет выходить только для того, чтобы сделать покупки, сходить на работу, посетить врача или заняться спортом.

В ноябре в стране отмечен резкий рост заражения коронавирусом, число новых случаев по данным на 13 ноября составило 9 тыс. 586.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АВСТРИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]