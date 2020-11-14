В Ханкенди вернулись 250 армян - Минобороны РФ

В Ханкенди вернулись 250 армян, сообщает Минобороны РФ.

"14 ноября 2020 года около 250 жителей Ханкенди вернулись в свои дома", - говорится в сообщении военного ведомства.

"Первые 9 автобусов прибыли в Ханкенди после развертывания российского миротворческого контингента и выставления наблюдательных постов.

Российские военнослужащие обеспечили безопасное продвижение автобусов через линию соприкосновения, сообщили в Минобороны.