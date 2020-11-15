В Италии за сутки скончались более 540 инфицированных COVID-19, в Британии - свыше 460

В Италии за сутки зарегистрированы 544 летальных исходов среди лиц, инфицированных коронавирусом COVID-19, что немногим меньше, чем днем ранее с 550 смертями, сообщает в субботу издание The Guardian.

Также были выявлены 37 тыс. 255 случаев заболевания, тогда как накануне эти показатели составили 40 тыс. 92.

Наиболее пострадавшим от эпидемии районом Италии остается Ломбардия с 8 тыс. 129 выявленными за последние сутки случаями. Всего в Италии диагностированы свыше 1,14 млн случаев заболевания, более 44,6 тыс. зараженных скончались.

Тем временем, в Великобритании отмечен рост смертности среди зараженных COVID-19 - 462 летальных исхода против 376 днем ранее.

Также за минувший день тесты показали наличие COVID-19 еще у 26 тыс. 860 человек; в пятницу показатель прироста составлял 27 тыс. 301 случай.

Общее количество случаев коронавируса в Великобритании превзошло отметку 1,34 млн, а летальных исходов среди инфицированных - 51,7 тыс.