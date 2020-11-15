10 человек погибли в пожаре в румынской больнице, где лечили пациентов с COVID-19

10 человек стали жертвами пожара, который произошел в Румынии в больнице, где занимались лечением больных коронавирусом COVID-19, сообщает в субботу агентство Associated press (AP).

Еще семь человек получили критические ранения. По данным местных экстренных служб, все погибшие и пострадавшие, за исключением одного человека, были пациентами больницы.

Пожар произошел в городе Пьятра-Нямц примерно в 353 км к северу от Бухареста.

Наиболее вероятной причиной возгорания власти считают короткое замыкание, отмечает AP.