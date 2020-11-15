Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

12.11 $/bbl   WTI 41.12 -0.33 Brent 43.53 -0.27

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 15.11.2020 00:01

Азербайджан обеспечит охрану христианских храмов в Карабахе - Алиев

Азербайджан обеспечит охрану христианских храмов на территориях, которые в соответствии с трехсторонним заявлением возвращаются Азербайджану, заявил президент страны Ильхам Алиев.

"14 ноября Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Во время телефонного разговора были обсуждены практические аспекты выполнения договоренностей, зафиксированных в трехстороннем заявлении по Нагорному Карабаху. Стороны выразили удовлетворение соблюдением режима прекращения огня и тем, что обстановка на линии соприкосновения достаточно спокойная", - сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Во время телефонного разговора Путин отметил, что в районах, которые в соответствии с трехсторонним заявлением возвращаются Азербайджану, расположены христианские храмы и монастыри. В этой связи он подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормального функционирования этих святынь.

Алиев отметил, что Азербайджан многонациональное и многоконфессиональное государство, где полностью обеспечены права и свободы представителей всех народов и последователей всех религий. На территории Азербайджана расположены древние мусульманские и христианские святыни, которые находятся под охраной государства.

"Президент Алиев заявил, что христианские храмы на азербайджанских территориях, которые в соответствии с трехсторонним заявлением возвращаются Азербайджану, также будут должным образом охраняться государством. Христиане Азербайджана будут иметь доступ к этим храмам", - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


Похожие новости


Путин в телефонных контактах с Алиевым и Пашиняном констатировал соблюдение прекращения огня в Карабахе Армения взяла обязательство о возвращении Кельбаджарского района Азербайджану, о роли РФ в этом процессе лучше узнать от командования миротворцев - Песков Москва приняла извинение Баку по поводу сбитого российского вертолета, учитывая реакцию властей Азербайджана - Песков Россия не имела права вводить войска в Нагорный Карабах - Песков Баку передал Москве список наемников, воевавших в Карабахе на стороне Армении - посол Азербайджана в РФ Границы мобильности турецких наблюдателей по Карабаху будут ограничены периметром наблюдательного центра в Азербайджане - Лавров

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]