Азербайджан обеспечит охрану христианских храмов в Карабахе - Алиев

Азербайджан обеспечит охрану христианских храмов на территориях, которые в соответствии с трехсторонним заявлением возвращаются Азербайджану, заявил президент страны Ильхам Алиев.
"14 ноября Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Во время телефонного разговора были обсуждены практические аспекты выполнения договоренностей, зафиксированных в трехстороннем заявлении по Нагорному Карабаху. Стороны выразили удовлетворение соблюдением режима прекращения огня и тем, что обстановка на линии соприкосновения достаточно спокойная", - сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Во время телефонного разговора Путин отметил, что в районах, которые в соответствии с трехсторонним заявлением возвращаются Азербайджану, расположены христианские храмы и монастыри. В этой связи он подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормального функционирования этих святынь.
Алиев отметил, что Азербайджан многонациональное и многоконфессиональное государство, где полностью обеспечены права и свободы представителей всех народов и последователей всех религий. На территории Азербайджана расположены древние мусульманские и христианские святыни, которые находятся под охраной государства.
"Президент Алиев заявил, что христианские храмы на азербайджанских территориях, которые в соответствии с трехсторонним заявлением возвращаются Азербайджану, также будут должным образом охраняться государством. Христиане Азербайджана будут иметь доступ к этим храмам", - говорится в сообщении.
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