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Внешняя политика 15.11.2020 03:47

МИД опроверг информацию об отзыве посла Азербайджана в России

Сообщения ряда СМИ о отзыве посла Азербайджана Полада Бюльбюль оглы из России не соответствуют действительности, говорится в заявлении азербайджанского МИДа.

«Напоминаем, что назначение и отзыв послов страны в зарубежных государствах входят в компетенцию президента. Вся информация, распространяемая по этому поводу, должна основываться только на официальных источниках», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы, говоря об инциденте с российским вертолетом в Армении, в частности, заявил, что "на войне как на войне, всякое может быть".

Помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, в свою очередь, заявил, что считает неуместным комментарий азербайджанского посла в России в связь с гибелью российского вертолета Ми-24 на азербайджано-армянской границе.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИД, РОССИЯ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]