МИД опроверг информацию об отзыве посла Азербайджана в России

Сообщения ряда СМИ о отзыве посла Азербайджана Полада Бюльбюль оглы из России не соответствуют действительности, говорится в заявлении азербайджанского МИДа.
«Напоминаем, что назначение и отзыв послов страны в зарубежных государствах входят в компетенцию президента. Вся информация, распространяемая по этому поводу, должна основываться только на официальных источниках», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Ранее посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы, говоря об инциденте с российским вертолетом в Армении, в частности, заявил, что "на войне как на войне, всякое может быть".
Помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, в свою очередь, заявил, что считает неуместным комментарий азербайджанского посла в России в связь с гибелью российского вертолета Ми-24 на азербайджано-армянской границе.
А.Азизов
Силы МЧС Азербайджана взяли под охрану водохранилище в Карабахе
Перспективы нефтяного рынка в 2021г "достаточно оптимистичны" из-за появления новых вакцин от COVID-19 - Новак
Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ за 9 мес. снизилась в 2,7 раза, до 77,6 млрд руб
10 человек погибли в пожаре в румынской больнице, где лечили пациентов с COVID-19
В Италии за сутки скончались более 540 инфицированных COVID-19, в Британии - свыше 460
Австрия со вторника ужесточает ограничения из-за коронавируса
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Бывший глава спецслужб Киргизии претендует на пост президента
Новый и.о.главы Киргизии Мамытов назвал основной задачей проведение свободных выборов
Жапаров сложил полномочия и.о.президента Киргизии для участия в выборах
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
AccessBank объявляет тендер на приобретение компьютеров
Министр энергетики Парвиз Шахбазов: Военная капитуляция Армении обеспечит безопасность и надежность наших энергетических проектов
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты