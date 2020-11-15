МИД опроверг информацию об отзыве посла Азербайджана в России

Сообщения ряда СМИ о отзыве посла Азербайджана Полада Бюльбюль оглы из России не соответствуют действительности, говорится в заявлении азербайджанского МИДа.

«Напоминаем, что назначение и отзыв послов страны в зарубежных государствах входят в компетенцию президента. Вся информация, распространяемая по этому поводу, должна основываться только на официальных источниках», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы, говоря об инциденте с российским вертолетом в Армении, в частности, заявил, что "на войне как на войне, всякое может быть".

Помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, в свою очередь, заявил, что считает неуместным комментарий азербайджанского посла в России в связь с гибелью российского вертолета Ми-24 на азербайджано-армянской границе.

А.Азизов