Пашинян и Путин в телефонном разговоре отметили важность сохранения перемирия в зоне нагорно-карабахского конфликта

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба правительства Армении в субботу.

"Собеседники заявили о важности сохранения перемирия и стабильности на линии соприкосновения в рамках подписанного 9 ноября трехстороннего заявления по вопросу конфликта в Нагорном Карабахе. Никол Пашинян и Владимир Путин обсудили вопросы, касающиеся создавшейся в зоне нагорно-карабахского конфликта ситуации", - сообщила пресс-служба правительства Армении.