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Карабахский конфликт 15.11.2020 09:25

Пашинян и Путин в телефонном разговоре отметили важность сохранения перемирия в зоне нагорно-карабахского конфликта

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба правительства Армении в субботу.

"Собеседники заявили о важности сохранения перемирия и стабильности на линии соприкосновения в рамках подписанного 9 ноября трехстороннего заявления по вопросу конфликта в Нагорном Карабахе. Никол Пашинян и Владимир Путин обсудили вопросы, касающиеся создавшейся в зоне нагорно-карабахского конфликта ситуации", - сообщила пресс-служба правительства Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ПАШИНЯН, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]