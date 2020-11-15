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Карабахский конфликт 15.11.2020 09:36

Два "Руслана" доставили в Армению 10 бронетранспортёров для российских миротворцев в Карабахе

Два самолета Ан-124 "Руслан" российской военно-транспортной авиации доставили в аэропорт Еревана бронетехнику и личный состав подразделений 15 миротворческой бригады, сообщили в Минобороны России в воскресенье.

"Два самолета Ан-124 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России, вылетевших с аэродрома Ульяновск-Восточный, прибыли на аэродром г. Ереван. Воздушные суда доставили 10 бронетранспортеров БТР-82А, средства материально-технического обеспечения, а также около 30 военнослужащих подразделений миротворческого соединения", - говорится в сообщении.

Для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих организовано непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Всего для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, МИРОТВОРЦЫ, ПРИБЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]