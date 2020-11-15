Два самолета Ан-124 "Руслан" российской военно-транспортной авиации доставили в аэропорт Еревана бронетехнику и личный состав подразделений 15 миротворческой бригады, сообщили в Минобороны России в воскресенье.
"Два самолета Ан-124 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России, вылетевших с аэродрома Ульяновск-Восточный, прибыли на аэродром г. Ереван. Воздушные суда доставили 10 бронетранспортеров БТР-82А, средства материально-технического обеспечения, а также около 30 военнослужащих подразделений миротворческого соединения", - говорится в сообщении.
Для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих организовано непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.
Всего для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
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