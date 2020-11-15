Трамп заявляет о сотнях тысяч сторонников, пришедших поддержать его в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп поблагодарил своих сторонников, пришедших на крупный митинг в его поддержку в Вашингтоне.

"Сотни тысяч человек пришли выразить поддержку мне в Вашингтоне. Они не потерпят нечестные выборы", - написал он в своем твиттере. Трамп опубликовал видеоролики, на которых действительно видны улицы, заполненные многочисленными сторонниками президента США. На одном из роликов слышно, как люди хором исполняют гимн своей страны.

Кроме того, он раскритиковал то, как СМИ освещали это событие. "Fox News, равно как и фейковые СМИ, не показывают эти крупные демонстрации. Вместо этого они отправили своих корреспондентов на те улицы, где почти никого нет", - отметил Трамп в твиттере.

Президент США выразил уверенность, что "народ не допустит, чтобы эти выборы у него "украли" радикально левые силы".

"Мы победим", - пообещал он.

Ранее в ноябре кандидат в президенты США Джо Байден, основываясь на прогнозах СМИ, объявил себя победителем выборов. Трамп с этим не согласился, так как считает, что в ряде ключевых штатов допущены серьезные нарушения. Теперь, как ожидается, борьба за пост президента продолжится уже в судах. Это может занять несколько недель или даже - еще дольше.