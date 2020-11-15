Эстония намерена возглавить ОБСЕ

Правительство Эстонии одобрило предложение министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу (Urmas Reinsalu) начать подготовку к представлению в будущем кандидатуру государства на роль председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
"Срок полномочий Эстонии в Совете Безопасности ООН истекает в декабре 2021 года. Заглядывая в будущее, председательство Эстонии в ОБСЕ является логическим шагом для применения полученного опыта, расширения внешней политики Эстонии и принятия на себя новой ответственной роли в международной дипломатии", привела в субботу пресс-службе МИД Эстонии позицию главы ведомства.
По словам Рейнсалу, "В интересах Эстонии поддерживать и укреплять совместно согласованные принципы и правила в области безопасности, а также прав человека и демократии. Выборное членство Эстонии в Совете Безопасности ООН даст нашей дипломатической службе высокий уровень компетенции в ведении переговоров и дипломатических процессов".
Он подчеркнул, что "Эстония хочет играть ведущую роль в трактовке и решении непосредственно влияющих на нашу безопасность вопросов и поддерживать многостороннее международное сотрудничество в рамках ОБСЕ".
В настоящее время председателем ОБСЕ является Албания. В 2021 году организацию возглавит Швеция и в 2022 года Польша. Решение о председательстве определяется консенсусом государств-участников ОБСЕ.
Согласно решению правительства, Эстония начнет подготовку к выдвижению республики кандидатом в председатели ОБСЕ и проведет консультации с другими странами. МИДу поручено с привлечением по мере необходимости других министерств начать планирование и проведение мероприятий, связанных с председательством в ОБСЕ.
В ОБСЕ входит 57 государств, секретариат организации находится в Вене. Эстония стала членом ОБСЕ в 1991 году (тогда совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе). Она еще не была председателем ОБСЕ
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