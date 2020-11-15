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Дальнее зарубежье 15.11.2020 10:30

Эстония намерена возглавить ОБСЕ

Правительство Эстонии одобрило предложение министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу (Urmas Reinsalu) начать подготовку к представлению в будущем кандидатуру государства на роль председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Срок полномочий Эстонии в Совете Безопасности ООН истекает в декабре 2021 года. Заглядывая в будущее, председательство Эстонии в ОБСЕ является логическим шагом для применения полученного опыта, расширения внешней политики Эстонии и принятия на себя новой ответственной роли в международной дипломатии", привела в субботу пресс-службе МИД Эстонии позицию главы ведомства.

По словам Рейнсалу, "В интересах Эстонии поддерживать и укреплять совместно согласованные принципы и правила в области безопасности, а также прав человека и демократии. Выборное членство Эстонии в Совете Безопасности ООН даст нашей дипломатической службе высокий уровень компетенции в ведении переговоров и дипломатических процессов".

Он подчеркнул, что "Эстония хочет играть ведущую роль в трактовке и решении непосредственно влияющих на нашу безопасность вопросов и поддерживать многостороннее международное сотрудничество в рамках ОБСЕ".

В настоящее время председателем ОБСЕ является Албания. В 2021 году организацию возглавит Швеция и в 2022 года Польша. Решение о председательстве определяется консенсусом государств-участников ОБСЕ.

Согласно решению правительства, Эстония начнет подготовку к выдвижению республики кандидатом в председатели ОБСЕ и проведет консультации с другими странами. МИДу поручено с привлечением по мере необходимости других министерств начать планирование и проведение мероприятий, связанных с председательством в ОБСЕ.

В ОБСЕ входит 57 государств, секретариат организации находится в Вене. Эстония стала членом ОБСЕ в 1991 году (тогда совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе). Она еще не была председателем ОБСЕ

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ОБСЕ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]