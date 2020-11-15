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Дальнее зарубежье 15.11.2020 11:20

Число случаев заражений коронавирусом в Мексике превысило 1 млн - Минздрав страны

Министерство здравоохранения Мексики сообщило, что за истекшие стуки в стране выявлено 5 тыс. 860 новых случаев заражения COVID-19, общее число заразившихся с начала пандемии достигло 1 млн 3 тыс. 253.

Таким образом, по данным американского университета Джонса Хопкинса, Мексика стала одиннадцатой страной мира, в которой число инфицированных коронавирусом превысило 1 млн человек.

Ранее более миллиона инфицированных были зарегистрированы в США, Индии, Бразилии, Франции, России, Испании, Великобритании, Аргентине, Колумбии и Италии.

В то же время, по числу летальных исходов связанных с коронавирусом заболеваний Мексика с 98 тыс. 259 скончавшимися находится на четвертом месте после США, Бразилии и Индии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МЕКСИКА, КОРОНАВИРУС, СЛУЧАИ, РОСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]