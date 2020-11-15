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Здравоохранение 15.11.2020 10:20

Число заражений COVID-19 в мире приближается к 54 млн, жертв - более 1,31 млн - университет Джонса Хопкинса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 09:00 воскресенья 53 млн 927 тыс. 158 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 607 тыс. 695, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По информации университета, на утро воскресенья во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 311 тыс. 192 против 1 млн 302 тыс. 8 человек по состоянию на утро субботы, выздоровели более 34,7 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 10 млн 903 тыс. 890 случаев заражения коронавирусной инфекцией (рост за истекшие стуки - 167 тыс. 808) и 245 тыс. 598 летальных исходов (рост за сутки - 1 тыс. 295), излечились более 4,1 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где, по данным Минздрава страны, число инфицированных выросло за истекшие стуки на 41,1 тыс. человек. Всего зафиксировано 8 млн 814 тыс. 579 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 447 до 129 тыс. 635, поправились более 8,2 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрированы 5 млн 848 тыс. 959 заболевших, что на 38 тыс. 307 человек больше, чем сутками ранее, умерли 165 тыс. 658 больных (рост - на 931), вылечились более 5,27 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 169,1. В США на 1 млн жителей скончались 757 человек, Индии - 94, Бразилии - 777.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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