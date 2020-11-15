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СНГ 15.11.2020 12:40

Более 10 тыс новых случаев COVID-19 выявлено на Украине

10 681 новый случай заболевания коронавирусом зафиксирован на Украине по состоянию на утро воскресенья, выздоровевших - 2 633 человека, умерли 95 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"10 681 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 15 ноября 2020 года. В частности, заболели 420 детей и 391 медработник. В частности, госпитализированы - 1227 человек; летальных случаев - 95; выздоровели - 2633 человека", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Днем ранее зафиксированы рекордные 12 524 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, 13 ноября за сутки коронавирус подтвердилсяу 11 787 человек, 12 ноября зафиксировано 11 057 случаев инфицирования; 11 ноября было 10 611 новых случаев, 10 ноября сообщалось о 10 842 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 535 857 человек, 9 603 человека - умерли от COVID-19, выздоровели - 241 444 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (921), Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях.

Степанов сам получил положительный тест на COVID-19. "Несмотря на все правила безопасности я получил сегодня позитивный тест на COVID-19. Буду находиться на самоизоляции дома, работать буду в обычном режиме, но дистанционно", - сказал он в видеообращении в соцсетях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]