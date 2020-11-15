Более 10 тыс новых случаев COVID-19 выявлено на Украине

10 681 новый случай заболевания коронавирусом зафиксирован на Украине по состоянию на утро воскресенья, выздоровевших - 2 633 человека, умерли 95 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"10 681 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 15 ноября 2020 года. В частности, заболели 420 детей и 391 медработник. В частности, госпитализированы - 1227 человек; летальных случаев - 95; выздоровели - 2633 человека", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.
Днем ранее зафиксированы рекордные 12 524 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, 13 ноября за сутки коронавирус подтвердилсяу 11 787 человек, 12 ноября зафиксировано 11 057 случаев инфицирования; 11 ноября было 10 611 новых случаев, 10 ноября сообщалось о 10 842 заболевших.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 535 857 человек, 9 603 человека - умерли от COVID-19, выздоровели - 241 444 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (921), Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях.
Степанов сам получил положительный тест на COVID-19. "Несмотря на все правила безопасности я получил сегодня позитивный тест на COVID-19. Буду находиться на самоизоляции дома, работать буду в обычном режиме, но дистанционно", - сказал он в видеообращении в соцсетях.
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