В Грузии 3 тыс. случаев заражения COVID-19 за сутки, скончались 34 пациента

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 3 тыс. 20 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 79 тыс. 678, сообщает в воскресенье грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 3 тыс. 504 случаях заражения COVID-19. Последнюю неделю в Грузии фиксируется в среднем 3 тыс. заболевших в день.

По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции за сутки - 703. За минувшие сутки скончались 34 человека.

Выздоровели за весь период 62 тыс. 62 больных.