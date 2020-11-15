22 тыс. 572 новых случая COVID-19 в РФ, 352 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 22 тыс. 572 новых случая, умерли за сутки 352 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 22 тыс. 572 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 854 (25,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Накануне количество новых случаев COVID-19 за сутки впервые превысило 22 тыс. случаев, планка в более чем 20 тыс. выявлений была преодолена 6 ноября.

Общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 452 тыс. 654.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в воскресенье, в России нарастающим итогом проведено более 68,5 млн тестов на COVID-19, из них 627 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 453 тыс. 229 человек.