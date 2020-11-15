Десятки единиц спецтехники стягивают в Минск перед акцией белорусской оппозиции

Белорусские сотрудники силовых структур в преддверии воскресных несанкционированных протестов оппозиции стягивают в Минск большое количество спецтехники и дополнительные силы из прилегающих районов.
Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, утром в воскресенье сразу на нескольких въездах в Минск были замечены несколько колонн. В белорусскую столицу из прилегающих районов направляются десятки грузовиков с сотрудниками правоохранительных органов в защитной экипировке, военными, колючей проволокой, а также водометы, заградительная техника с многометровыми стальными щитами, внедорожники системы "Рубеж".
В центре Минска размещаются десятки единиц бронетехники, включая БТР и бронированные вездеходы с крупнокалиберными пулеметами на крыше.
Центральные площади Минска вновь оцеплены. Правоохранители в камуфляже монтируют вдоль Площади Независимости и Октябрьской площади металлические ограждения, разворачивают колючую проволоку. Также оцеплены музей Великой отечественной войны, площадь Государственного флага и подходы к расположенной там же городской резиденции Александра Лукашенко "Дворец Независимости".
Вдоль оцепления выстроились военные в боевой экипировке. Они вооружены пистолетами и автоматами Калашникова.
Белорусская оппозиция накануне объявила о планах в воскресенье выйти на несанкционированный марш в память о своих сторонниках, погибших во время уличных протестов.
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