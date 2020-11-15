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СНГ 15.11.2020 12:17

Десятки единиц спецтехники стягивают в Минск перед акцией белорусской оппозиции

Белорусские сотрудники силовых структур в преддверии воскресных несанкционированных протестов оппозиции стягивают в Минск большое количество спецтехники и дополнительные силы из прилегающих районов.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, утром в воскресенье сразу на нескольких въездах в Минск были замечены несколько колонн. В белорусскую столицу из прилегающих районов направляются десятки грузовиков с сотрудниками правоохранительных органов в защитной экипировке, военными, колючей проволокой, а также водометы, заградительная техника с многометровыми стальными щитами, внедорожники системы "Рубеж".

В центре Минска размещаются десятки единиц бронетехники, включая БТР и бронированные вездеходы с крупнокалиберными пулеметами на крыше.

Центральные площади Минска вновь оцеплены. Правоохранители в камуфляже монтируют вдоль Площади Независимости и Октябрьской площади металлические ограждения, разворачивают колючую проволоку. Также оцеплены музей Великой отечественной войны, площадь Государственного флага и подходы к расположенной там же городской резиденции Александра Лукашенко "Дворец Независимости".

Вдоль оцепления выстроились военные в боевой экипировке. Они вооружены пистолетами и автоматами Калашникова.

Белорусская оппозиция накануне объявила о планах в воскресенье выйти на несанкционированный марш в память о своих сторонниках, погибших во время уличных протестов.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]