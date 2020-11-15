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Карабахский конфликт 15.11.2020 14:32

Самолеты военно-транспортной авиации России выполнили еще не менее семи рейсов в Армению

По меньшей мере, семь тяжелых военно-транспортных самолетов ВКС РФ с субботы на воскресенье совершили очередную переброску российских миротворцев и техники в Армению, следует из данных сайта Flightradar24.

В частности, с вечера в субботу до средины дня в воскресенье были зафиксированы рейсы пяти тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76 и двух Ан-124 "Руслан".

Все самолеты, взлетавшие из Ульяновска, а также один Ил-76 из Минеральных Вод, выполняли полеты через воздушное пространство Азербайджана на аэродром Эребуни в Ереване. Воздушный коридор проходит от российской границы с Азербайджаном на юге Дагестана по линии над Мингечевирским водохранилищем, районом города Гянджа, севернее Карабаха, а затем в направлении границы Армении и Еревана. После разгрузки самолеты возвращались в Россию.

С пятницы на субботу было также зафиксировано, по меньшей мере, девять рейсов тяжелых военно-транспортных самолетов ВКС РФ. Так, в пятницу на аэродром Эребуни прибыли четыре Ил-76, а в субботу - еще четыре Ил-76 и один Ан-124 "Руслан".

В пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что самолеты военно-транспортной авиации России уже доставили в Нагорный Карабах более 1,1 тысяч миротворцев и 168 единиц техники. "За трое суток совершено 73 самолеторейса - перевезено 1 тыс. 103 военнослужащих, 168 единиц техники", - сказал Шойгу в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

Россия направляет в Нагорный Карабах контингент с подразделениями 15-й российской миротворческой бригады и техникой в составе 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Для переброски задействованы военно-транспортные самолеты Ил-76, а также самые крупные и грузоподъемные самолеты в мире Ан-124 "Руслан".

Шестнадцать российских наблюдательных постов выставляются вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Российские миротворцы уже взяли под контроль Лачинский коридор, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

Ранее на этой неделе президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление, согласно которому с 10 ноября объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, САМОЛЕТЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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