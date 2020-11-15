Армения попросила время до 25 ноября для вывода населения из Кельбаджарского района, подлежащего передаче Азербайджану, Баку согласился - помощник президента Азербайджана

Баку согласился на продление до 25 ноября процесса вывода ВС Армении и армянского населения с оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Работы по реализации трехстороннего заявления президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России продолжаются. В связи с существующей оперативной обстановкой было сделано обращение армянской стороны к России. Вчера состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России, в ходе которого Баку было передано обращение армянской стороны. Армения попросила время до 25 ноября для вывода с Кельбаджарского района Азербайджана армянских военных и незаконного обосновавшегося там армянского населения. Азербайджан согласился на это исходя из гуманных соображений", - сказал Гаджиев на брифинге в воскресенье.

Он отметил, что с географической точки зрения Кельбаджарский район охватывает большую территорию. Кроме того, в этом направлении функционирует только одна дорога - Келбаджар-Зод-Варденис с ограниченной пропускной способностью.

"Погодные условия ухудшаются, а география и рельеф местности сложный. По этой причине Азербайджан согласился на продление срока на 10 дней, до 25 ноября. Однако необходимости в подписании специального документа по продлению нет, все обязательства в рамках заявления остаются в силе и все работы по выводу армянских военных и гражданского армянского населения с оккупированных территорий Келбаджарского района будут продолжены", - сказал Гаджиев.

Он добавил, что Азербайджан с использованием высоких технологий внимательно отслеживает процесс вывода ВС Армении и незаконных поселений с территории Кельбаджарского района.

"Заселение данного района армянским населением носило незаконный характер. Азербайджан и до эскалации конфликта, опираясь на международные юридические документы и международное гуманитарное право, в одностороннем порядке неоднократно заявлял, что заселение оккупированных территорий Азербайджана является противозаконным и не имеет никакой силы. В этой связи идет процесс устранения последствий этих незаконных поселений", - сказал Гаджиев.

Н.Аббасова