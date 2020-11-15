Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

12.11 $/bbl   WTI 41.12 -0.33 Brent 43.53 -0.27

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 15.11.2020 14:46

Армения попросила время до 25 ноября для вывода населения из Кельбаджарского района, подлежащего передаче Азербайджану, Баку согласился - помощник президента Азербайджана

Баку согласился на продление до 25 ноября процесса вывода ВС Армении и армянского населения с оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Работы по реализации трехстороннего заявления президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России продолжаются. В связи с существующей оперативной обстановкой было сделано обращение армянской стороны к России. Вчера состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России, в ходе которого Баку было передано обращение армянской стороны. Армения попросила время до 25 ноября для вывода с Кельбаджарского района Азербайджана армянских военных и незаконного обосновавшегося там армянского населения. Азербайджан согласился на это исходя из гуманных соображений", - сказал Гаджиев на брифинге в воскресенье.

Он отметил, что с географической точки зрения Кельбаджарский район охватывает большую территорию. Кроме того, в этом направлении функционирует только одна дорога - Келбаджар-Зод-Варденис с ограниченной пропускной способностью.

"Погодные условия ухудшаются, а география и рельеф местности сложный. По этой причине Азербайджан согласился на продление срока на 10 дней, до 25 ноября. Однако необходимости в подписании специального документа по продлению нет, все обязательства в рамках заявления остаются в силе и все работы по выводу армянских военных и гражданского армянского населения с оккупированных территорий Келбаджарского района будут продолжены", - сказал Гаджиев.

Он добавил, что Азербайджан с использованием высоких технологий внимательно отслеживает процесс вывода ВС Армении и незаконных поселений с территории Кельбаджарского района.

"Заселение данного района армянским населением носило незаконный характер. Азербайджан и до эскалации конфликта, опираясь на международные юридические документы и международное гуманитарное право, в одностороннем порядке неоднократно заявлял, что заселение оккупированных территорий Азербайджана является противозаконным и не имеет никакой силы. В этой связи идет процесс устранения последствий этих незаконных поселений", - сказал Гаджиев.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КЕЛЬБАДЖАР, ПЕРЕДАЧА


Похожие новости


ВС Азербайджана готовы к размещению в Кельбаджарском районе сразу после ухода армянского населения - Минобороны Азербайджана ПРЕЗИДЕНТЫ АЗЕРАЙДЖАНА И РОССИИ ОБСУЖДАЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ АРМЕНИИ НА ВЫХОД ИЗ КЕЛЬБАДЖАРСКОГО РАЙОНА - ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНА АРМЯНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ, ПОКИДАЮЩЕЕ КЕЛЬБАДЖАРСКИЙ РАЙОН, СЖИГАЕТ ЛЕСА, БАКУ ЭТО РАСЦЕНИВАЕТ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕРРОР - ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНА

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]