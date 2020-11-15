Агдамский район должен быть возвращен Азербайджану до 20 ноября, Лачинский район до 1 декабря - помощник президента

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев заявил о том, что график вывода армянского населения и незаконных военных формирований из оккупированных Агдамского и Лачинского районов не меняется.

"Согласно договоренностям, график вывода армянского населения и незаконных военных формирований из Агдамского и Лачинского районов не меняется: до 20 ноября из Агдамского района, до 1 декабря - из Лачинского района", - сказал Гаджиев на брифинге в воскресенье.

Н.Аббасова