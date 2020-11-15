ВС Азербайджана готовы к размещению в Кельбаджарском районе сразу после ухода армянского населения - Минобороны Азербайджана

ВС Азербайджана готовы для размещения в Кельбаджарском районе после ухода оттуда армянского населения, заявил начальник Управления международного военного сотрудничества Минобороны Гусейн Махмудов.

"Со всей ответственностью заявляют, что уже готовы части ВС Азербайджана, которые будут размещены в Кельбаджарском районе после ухода оттуда армянского населения", - сказал Махмудов на брифинге в воскресенье.

По его словам, армянское население региона покидает регион. "Никаких провокаций мы не наблюдаем", - добавил он.

При этом он подчеркнул, что азербайджанские военные не вмешиваются в процесс вывода армянского населения из Кельбаджарского района.

Махмудов добавил, что ВС Азербайджана войдут в Кельбаджарский район с территорий Гейгельского и Дашкесанского районов.

Как сообщалось ранее, согласно трехстороннему заявлению президентов Азербайджана и России, а также премьера Армении от 10 ноября 2020 года, Кельбаджарский район должен был быть возвращен Азербайджану до 15 ноября. Однако, армянская сторона попросила об отсрочке до 25 ноября, Баку исходя из гуманизма согласился предоставить дополнительное время.

Н.Аббасова