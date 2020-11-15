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Дальнее зарубежье 15.11.2020 15:30

Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на пуски ракет по израильской территории

Израильские военные заявили, что нанесли удары по целям ХАМАС в секторе Газа рано утром в воскресенье после того, как из сектора Газа был осуществлен пуск двух ракет по территории Израиля.

В заявлении армейской пресс-службы говорится, что самолеты и вертолеты ВВС Израиля, а также танки нанесли удары по подземной инфраструктуре ХАМАС. Сообщений о возможных пострадавших и погибших как со стороны Израиля, так и со стороны Палестины не поступало.

Как сообщалось, две ракеты были запущены из сектора Газа по Израилю в ночь на воскресенье, на юге и в центре страны были включены сирены, предупреждающие о воздушном нападении, сообщали израильские СМИ.

Израильские военные отметили, что для перехвата ракет была задействована система ПРО "Железный купол" морского базирования, однако перехватить ракеты не удалось, они упали на открытой местности.

В среду израильские военные развернули батареи системы "Железный купол" на юге страны из-за опасений, что боевики "Палестинского исламского джихада" могут осуществить ракетные пуски из Газы в ознаменование годовщины ликвидации командира организации Баха Абу аль-Ата, убитого 12 ноября 2019 года.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, ЦЕЛИ, УДАРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]