Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на пуски ракет по израильской территории

Израильские военные заявили, что нанесли удары по целям ХАМАС в секторе Газа рано утром в воскресенье после того, как из сектора Газа был осуществлен пуск двух ракет по территории Израиля.
В заявлении армейской пресс-службы говорится, что самолеты и вертолеты ВВС Израиля, а также танки нанесли удары по подземной инфраструктуре ХАМАС. Сообщений о возможных пострадавших и погибших как со стороны Израиля, так и со стороны Палестины не поступало.
Как сообщалось, две ракеты были запущены из сектора Газа по Израилю в ночь на воскресенье, на юге и в центре страны были включены сирены, предупреждающие о воздушном нападении, сообщали израильские СМИ.
Израильские военные отметили, что для перехвата ракет была задействована система ПРО "Железный купол" морского базирования, однако перехватить ракеты не удалось, они упали на открытой местности.
В среду израильские военные развернули батареи системы "Железный купол" на юге страны из-за опасений, что боевики "Палестинского исламского джихада" могут осуществить ракетные пуски из Газы в ознаменование годовщины ликвидации командира организации Баха Абу аль-Ата, убитого 12 ноября 2019 года.
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