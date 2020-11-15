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Здравоохранение 15.11.2020 15:45

Число инфицированных COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 54 млн - университет Хопкинса

До 54 млн 6 тыс. 870 выросло в мире в воскресенье общее число инфицированных коронавирусом COVID-19 с начала пандемии, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По его данным, число летальных исходов вызываемых коронавирусом заболеваний в воскресенье достигло 1 млн 312 тыс. 356.

Всего зарегистрировано 34 млн 779 тыс. 380 человек, которые перенесли инфекцию и излечились, информирует университет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, ИНФИЦИРОВАННЫЕ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]