Милиция в Минске пресекает акцию оппозиции с помощью спецсредств, есть пострадавшие

Сотрудники силовых структур в Минске пресекают несанкционированную акцию оппозиции в центре города, раздаются разрывы светошумовых гранат и выстрелы.
Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, несколько сотен протестующих собрались на так называемой "Площади перемен" (в районе улицы Червякова в центре города). Силовики сначала не задерживали собравшихся, однако, когда на площади собрались несколько сотен человек применили в отношении протестующих светошумовые гранаты.
Всего в районе площади раздалось до 4 разрывов гранат. Слышны выстрелы. Несколько людей лежат на земле с травмами. Протестующие оказывают им первую помощь.
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