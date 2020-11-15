Милиция в Минске пресекает акцию оппозиции с помощью спецсредств, есть пострадавшие

Сотрудники силовых структур в Минске пресекают несанкционированную акцию оппозиции в центре города, раздаются разрывы светошумовых гранат и выстрелы.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, несколько сотен протестующих собрались на так называемой "Площади перемен" (в районе улицы Червякова в центре города). Силовики сначала не задерживали собравшихся, однако, когда на площади собрались несколько сотен человек применили в отношении протестующих светошумовые гранаты.

Всего в районе площади раздалось до 4 разрывов гранат. Слышны выстрелы. Несколько людей лежат на земле с травмами. Протестующие оказывают им первую помощь.