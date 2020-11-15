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СНГ 15.11.2020 15:59

Милиция в Минске пресекает акцию оппозиции с помощью спецсредств, есть пострадавшие

Сотрудники силовых структур в Минске пресекают несанкционированную акцию оппозиции в центре города, раздаются разрывы светошумовых гранат и выстрелы.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, несколько сотен протестующих собрались на так называемой "Площади перемен" (в районе улицы Червякова в центре города). Силовики сначала не задерживали собравшихся, однако, когда на площади собрались несколько сотен человек применили в отношении протестующих светошумовые гранаты.

Всего в районе площади раздалось до 4 разрывов гранат. Слышны выстрелы. Несколько людей лежат на земле с травмами. Протестующие оказывают им первую помощь.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, АКЦИЯ, ПРЕСЕЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]