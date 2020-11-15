Начались коммерческие поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP в Европу - консорциум

Консорциум по строительству Транс-Адриатического трубопровода (Trans Adriatic Pipeline, TAP AG) начал коммерческие поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP в Европу, говорится в сообщении консорциума.

"Спустя почти четыре с половиной года после начала строительства газопровода в Салониках (Греция), начались коммерческие операции по поставкам газа по газотранспортной системе Транс-Адриатического трубопровода", - говорится в сообщении TAP AG.

Н.Аббасова