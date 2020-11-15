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ТЭК 15.11.2020 16:12

Начались коммерческие поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP в Европу - консорциум

Консорциум по строительству Транс-Адриатического трубопровода (Trans Adriatic Pipeline, TAP AG) начал коммерческие поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP в Европу, говорится в сообщении консорциума.

"Спустя почти четыре с половиной года после начала строительства газопровода в Салониках (Греция), начались коммерческие операции по поставкам газа по газотранспортной системе Транс-Адриатического трубопровода", - говорится в сообщении TAP AG.

Н.Аббасова

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Тэги: TAP, ОПЕРАЦИИ, КОММЕРЧЕСКИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]