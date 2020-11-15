Главы МИД РФ и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили по телефону в воскресенье ход выполнения совместного заявления лидеров Азербайджана, Армении и России о прекращении огня и всех военных действий в районе нагорно-карабахского конфликта.
"Отдельное внимание было уделено координации практических шагов сторон указанного заявления в контексте развертывания миротворческого контингента Вооруженных Сил Российской Федерации и организации его работы "на земле", - говорится в сообщении МИД РФ.
В нем отмечается, что по просьбе Байрамова Лавров сообщил об основных направлениях работы во исполнение указа президента РФ "О создании межведомственного центра гуманитарного реагирования".
"Министры также подтвердили необходимость активного привлечения международных организаций, включая Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Программу развития ООН, ЮНЕСКО и Международный комитет Красного Креста, в целях содействия постконфликтному восстановлению, решению гуманитарных задач, сохранению религиозного и культурного наследия в регионе", - отмечается в сообщении.
В МИД РФ отметили, что разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны.
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