Более 30 человек стали жертвами нападения боевиков на пассажирский автобус в Эфиопии

В результате нападения боевиков на пассажирский автобус в регионе Бенишангуль-Гумуз Эфиопии погибли 34 человека, сообщают СМИ со ссылками на Эфиопскую комиссию по правам человека.
Такие инциденты участились в стране на фоне военного противостояния между силами правительства страны и региона Тыграй.
"Последнее нападение является мрачным дополнением к человеческим жертвам, которые мы несем коллективно", - сказал в своем заявлении глава правозащитной комиссии Даниэль Бекеле.
Он призвал региональные и федеральные власти совместно разработать стратегию для Бенишангуль-Гумуза в связи с тем, что нападения боевиков в регионе растут "неумолимыми темпами". По данным правительства, боевики убили, по меньшей мере, 45 человек в том же регионе в сентябре.
Тыграй - северная провинция Эфиопии, граничащая с Эритреей и Суданом.
Организация "Народный фронт освобождения Тыграй" (НФОТ), впоследствии оформившаяся в политическую партию, долгое время входила в правящую коалицию и имела влияние на общенациональном уровне, но при премьере Эфиопии Абийе Ахмеде Али (пришел к власти в апреле 2018 года) отношения между ней и центральными властями испортились.
Тыграйские лидеры обвиняли премьера в предвзятом отношении и стремлении выдавить их из власти, он их - в коррупции и саботаже реформ. По словам Али, регион превратился в убежище для беглецов от правосудия.
3 ноября Абий Ахмед заявил, что местные сепаратисты напали на расквартированных в регионе военных. В тот же день эфиопский парламент признал НФОТ террористической организацией, а прокуратура выдала ордера на арест 64 его главных фигур во главе с лидером Дебреционом Гебремикаэлем.
4 ноября начались боевые действия, в ходе которых правительственные войска используют авиацию. В столице говорят об успешном наступлении.
Тысячи жителей Тэграя бежали в соседний Судан.
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