Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes в седьмой раз в карьере завоевал звание чемпиона мира по автогонкам класса "Формула-1".
Досрочный триумф в чемпионате он оформил по итогам прошедшей в воскресенье гонки в рамках Гран-при Турции, где финишировал первым. В личном зачёте Хэмилтон стал недосягаемым для ближайшего преследователя - напарника по команде финна Валттери Боттаса. Тот, в свою очередь, в Турции финишировал 14-м.
Ранее Хэмилтон становился чемпионом "Формулы-1" в 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 гг.
Выиграв в седьмой раз чемпионат, британец сравнялся по числу титулов с немцем Михаэлем Шумахером. Кроме того, по ходу нынешнего сезона Хэмилтон опередил Шумахера по числу выигранных в карьере Гран-при.
Второе место на Гран-при Турции занял мексиканец Серхио Перес из команды Racing Point. Третьим финишировал немец Себастьян Феттель (Ferrari). Россиянин Даниил Квят (Alpha Tauri) стал 12-м.
В личном зачете у Хэмилтона теперь 307 очков. За три этапа до финиша чемпионата он опережает идущего вторым Боттаса на 110 баллов. На третьей строчке - нидерландец Макс Ферстаппен (Red Bull), 170 очков. Квят - на 14-й строчке, 26 очков.
Следующий этап пройдет в Бахрейне через две недели.
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