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Спорт 15.11.2020 18:46

Хэмилтон стал семикратным чемпионом "Формулы-1" и сравнялся с Шумахером

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes в седьмой раз в карьере завоевал звание чемпиона мира по автогонкам класса "Формула-1".

Досрочный триумф в чемпионате он оформил по итогам прошедшей в воскресенье гонки в рамках Гран-при Турции, где финишировал первым. В личном зачёте Хэмилтон стал недосягаемым для ближайшего преследователя - напарника по команде финна Валттери Боттаса. Тот, в свою очередь, в Турции финишировал 14-м.

Ранее Хэмилтон становился чемпионом "Формулы-1" в 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 гг.

Выиграв в седьмой раз чемпионат, британец сравнялся по числу титулов с немцем Михаэлем Шумахером. Кроме того, по ходу нынешнего сезона Хэмилтон опередил Шумахера по числу выигранных в карьере Гран-при.

Второе место на Гран-при Турции занял мексиканец Серхио Перес из команды Racing Point. Третьим финишировал немец Себастьян Феттель (Ferrari). Россиянин Даниил Квят (Alpha Tauri) стал 12-м.

В личном зачете у Хэмилтона теперь 307 очков. За три этапа до финиша чемпионата он опережает идущего вторым Боттаса на 110 баллов. На третьей строчке - нидерландец Макс Ферстаппен (Red Bull), 170 очков. Квят - на 14-й строчке, 26 очков.

Следующий этап пройдет в Бахрейне через две недели.

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Тэги: ТУРЦИЯ, АВТОСПОРТ, ХЭМИЛТОН, ТРИУМФ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]