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Карабахский конфликт 15.11.2020 18:05

Подразделения погранслужбы ФСБ и МЧС войдут в состав российского гуманитарного центра в Карабахе

Подразделения пограничной службы ФСБ и МЧС России будут работать в составе российского центра гуманитарного реагирования в Нагорном Карабахе, сообщили в воскресенье в Национальном центре управления обороной РФ.

"15 ноября 2020 года для наращивания группировки формируемого центра осуществляется перебазирование оперативной группы МЧС России, которая войдет в состав "ведомственного центра оперативного реагирования", - говорится в сообщении Национального центра.

"В ближайшее время будет осуществлено наращивание группировки центра, в том числе за счет сил и средств Пограничной службы ФСБ России, представителей других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации", - сообщили российские военные.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, ГУМЦЕНТР, СОСТАВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]