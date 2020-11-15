Подразделения погранслужбы ФСБ и МЧС войдут в состав российского гуманитарного центра в Карабахе

Подразделения пограничной службы ФСБ и МЧС России будут работать в составе российского центра гуманитарного реагирования в Нагорном Карабахе, сообщили в воскресенье в Национальном центре управления обороной РФ.

"15 ноября 2020 года для наращивания группировки формируемого центра осуществляется перебазирование оперативной группы МЧС России, которая войдет в состав "ведомственного центра оперативного реагирования", - говорится в сообщении Национального центра.

"В ближайшее время будет осуществлено наращивание группировки центра, в том числе за счет сил и средств Пограничной службы ФСБ России, представителей других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации", - сообщили российские военные.