В Азербайджане зафиксирован новый антирекорд по числу случаев заражения COVID-19, скончался 21 человек

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 2 259 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 75 тыс. 688, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1 849 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончался еще 21 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 967.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 55 тыс. 150 человек (+1101 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 19 тыс. 571 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 13,377 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 516 тыс. 84 тестов на COVID-19.
Н. Аббасова
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