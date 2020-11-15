Минобороны РФ сообщает о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

Режим прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе соблюдается, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

"Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ сказали, что в Нагорном Карабахе продолжается обмен телами погибших.

"Он проводится при координации миротворческих сил РФ и Международного Комитета Красного Креста и государственной службы по ЧС Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении.

Для предотвращения инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами Азербайджана и Армении, сообщили в Минобороны.