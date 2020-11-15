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Карабахский конфликт 15.11.2020 19:07

Минобороны РФ сообщает о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

Режим прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе соблюдается, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

"Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ сказали, что в Нагорном Карабахе продолжается обмен телами погибших.

"Он проводится при координации миротворческих сил РФ и Международного Комитета Красного Креста и государственной службы по ЧС Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении.

Для предотвращения инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами Азербайджана и Армении, сообщили в Минобороны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]