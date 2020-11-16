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Дальнее зарубежье 16.11.2020 10:45

Переговоры о будущем Ливии возобновятся на будущей неделе - спецпосланник ООН

На проходящих в Тунисе переговорах по ливийскому урегулированию объявлен перерыв до будущей недели, на нынешней стадии дискуссии завершились без формирования нового органа исполнительной власти, сообщают СМИ с места события.

Как заявила журналистам исполняющая обязанности спецпосланника ООН по Ливии Стефани Уильямс, для формирования правительственного органа, который необходим для наблюдения за процессом перехода к возможным выборам, предварительно намеченным на 24 декабря 2021 года, предстоит проделать еще большую работу.

"Десятилетний конфликт не может быть разрешен за одну неделю", - заявила она на пресс-конференции после завершения переговоров. По ее словам, политический диалог - единственный путь преодоления кризиса, и этот диалог будет продолжаться на онлайн-платформах.

Делегаты возобновят переговоры в формате видеоконференции на следующей неделе, чтобы обсудить вопросы о структуре исполнительной власти и ее роли, а также о конституционной основе выборов.

Диалог под лозунгом "Ливия прежде всего" проходил с понедельника в пригороде тунисской столицы Гаммарте под патронажем главы миссии ООН по поддержке в Ливии. На встречи были приглашены 75 выбранных международными посредниками ливийских представителей.

Переговоры проходят в рамках широкого миротворческого процесса наряду с прекращением огня, согласованным между двумя основными сторонами: признанным ООН правительством национального согласия (ПНС), базирующимся в Триполи, и Ливийской национальной армией Халифы Хафтара (ЛНА) на востоке страны.

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Тэги: ЛИВИЯ, ООН, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]