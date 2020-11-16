Форум по политическому урегулированию в Ливии отложен из-за разногласий участников

Форум политического диалога по Ливии отложен до следующей недели из-за отсутствия консенсуса по составу органа, который будет координировать работу власти в переходный период, сообщила на пресс-конференции представитель Миссии ООН по поддержке Ливии Стефани Уильямс.

По ее словам, на следующей встрече, которая пройдет через неделю в режиме видеоконференции, участники форума "согласуют механизм выбора исполнительного органа".

Согласно информации, полученной агентством "Анадолу" от участников форума, им не удалось достичь консенсуса по именам и исполнительному механизму управления переходным процессом до выборов, которые состоятся в конце 2021 года.

В пятницу Уильямс сообщила, что участники форума согласились провести всеобщие выборы в стране 24 декабря 2021 года, при этом переходный период закончится после подведения итогов выборов.

Участники форума также согласовали объем работы и полномочия Президентского совета, который будет состоять из трех членов и должен принимать скоординированные решения, а также полномочия и обязанности правительства.

Участник форума Высшего государственного совета Ливии, пожелавший остаться неназванным, сказал агентству "Анадолу", что работа форума зашла в тупик из-за настоятельного требования некоторых представителей назначить в переходном процессе председателем Президентского совета Акиле Салиха - главу Палаты представителей Тобрука, который поддерживает вооруженные формирования с востока Ливии.

Форум политического диалога по Ливии начался 9 ноября в столице Туниса.