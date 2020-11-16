ВВП Японии в III квартале взлетел на рекордные 21,4% в годовом выражении

ВВП Японии в третьем квартале вырос на рекордные 21,4% в годовом выражении после самого значительного спада в истории на 28,1% в апреле-июне, свидетельствуют предварительные официальные данные.
В результате объем экономики достиг 508 трлн иен ($4,85 трлн).
В поквартальном выражении рост в июле-сентябре составил 5%, что также является рекордом, после падения на 8,2% во втором квартале. Это первое увеличение показателя за последние четыре квартала на фоне восстановления экономики после шока, вызванного пандемией COVID-19.
Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный прирост - на 4,4% за квартал и на 18,9% за год, сообщает Trading Economics.
Потребительские расходы в третьем квартале увеличились на 4,7% относительно предыдущих трех месяцев (в апреле-марте они упали на 8,1%). Государственные расходы выросли на 2,2% (-0,4%).
Экспорт повысился впервые за три последних квартала - на 7% после падения на 17,4% во втором квартале. Между тем импорт рухнул на 9,8% после подъема на 2,2%.
Темпы сокращения капзатрат замедлились в июле-сентябре до 3,4% по сравнению с 4,5% в предшествующие три месяца. При этом эксперты ожидали снижения всего на 3%.
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