МЧС Азербайджана создает службы пожарной охраны на освобожденных территориях в Карабахе

МЧС Азербайджана продолжает работы по организации местной инфраструктуры на территориях в Карабахе, освобожденных от армянской оккупации.

«В городах Шуша, Джабраил, Зангилан, Губадлы созданы Службы пожарной охраны. Все пожарные части оснащены необходимой техникой и оборудованием», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что ранее Службы пожарной охраны были созданы в городе Физули и поселке Гадрут Ходжавендского района.

Б.Рустамбеков