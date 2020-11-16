Премьер Армении заявил, что не стремится к гражданской войне в стране

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не намерен развязывать гражданскую войну в республике после боевых действий в Нагорном Карабахе.
По его словам, правоохранительные органы Армении в состоянии пресечь подобные попытки.
"Многие военнослужащие, которые возвращаются, выразили желание встретиться со мной. Я согласился, встречусь с ними, и в результате этой встречи станет понятно, что военно-политическое руководство Армении не втягивалось в какие-то предательские игры (по вопросу Карабаха, сдачи города Шуша и ряда районов Азербайджану - ИФ). И эти военнослужащие возвращаются в Ереван без оружия. Так что, все разговоры о гражданской войне являются манипулятивными", - сказал Пашинян в интервью ряду местных СМИ в режиме онлайн.
Ранее премьер Армении после протестов армянской оппозиции против трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху пригласил ветеранов карабахского конфликта в Ереван.
"Я просмотрел десятки видеоматериалов военнослужащих с передовой. Я поражен глубокомыслием ребят. Ребята, вы правы. Жду вас в Ереване, чтобы окончательно решить вопросы со скулящими под стенами", - написал Пашинян на своей странице в фейсбуке.
Между тем, омбудсмен Армении Арман Татоян заявил, что это очень опасное заявление, которым, по сути, делается призыв к гражданской войне.
"Это заявление вдвойне опасно на фоне заявлений со стороны вооруженных лиц в военной форме, содержащих призывы к насилию и убийствам. Призываю всех проявить сдержанность, правоохранительные органы обязаны действовать в соответствии с законом. Необходимо предотвратить все попытки самосуда", - написал Татоян на своей странице в фейсбуке.
Со своей стороны, руководитель офиса вице-премьера Армении Вараг Сисерян заявил о своей отставке после заявления премьер-министра.
О сложении депутатских полномочий также заявила депутат правящей фракции "Мой шаг" Гаяне Абраамян. О выходе из фракции заявила депутат Лусине Бадалян.
Ранее Пашинян распространял многочисленные видеоматериалы военнослужащих, якобы, с передовой в Нагорном Карабахе со словами поддержки премьера Армении по внутриполитическим вопросам после подписания соглашения по Карабаху.
Беспорядки и протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как премьер Армении совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято как капитуляция. Протестующие требовали отставки Пашиняна.
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