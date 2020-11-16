Добыча нефти с блока АЧГ в январе-сентябре сократилась на 10,8%

Добыча нефти на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в январе-сентябре 2020 года составила 132 млн баррелей (порядка 17,9 млн тонн), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе компании BP-Azerbaijan (оператор проекта).
Как сообщалось, в январе-сентябре 2019 года с блока АЧГ суммарно было добыто 148 млн баррелей нефти. Таким образом, добыча нефти с данной контрактной площади за 9 месяцев 2020 года сократилась на 10,8%.
Снижение добычи на блоке АЧГ связано, в том числе, и с выполнением Азербайджаном обязательств в рамках сделки ОПЕК+.
По данным BP, в январе-сентябре 2020 года объем затрат по проекту разработки блока АЧГ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 23,8% - до $1,797 млрд. "Из указанной суммы операционные расходы составили $399 млн, капитальные - $1,398 млрд", - отметили в пресс-службе.
Среднесуточная добыча нефти с блока АЧГ в январе-сентябре 2020 года составила 482 тыс. баррелей (541 тыс. баррелей в январе-сентябре 2019г).
При этом с платформы Чираг в январе-сентябре 2020 года добывалось в среднем 36 тыс. б/с нефти (41 тыс. б/с за 9 месяцев 2019г - ИФ-Аз), с «Центральный Азери» - 115 тыс. б/с (133 тыс. б/с), с «Западный Азери» - 118 тыс. б/с (121 тыс. б/с), с «Восточный Азери» - 64 тыс. б/с (92 тыс. б/с), с «Глубоководный Гюнешли» - 97 тыс. б/с (95 тыс. б/с), с «Западный Чираг» - 52 тыс. б/с (59 тыс. б/с).
Как сообщалось, в 2019 году с блока АЧГ было добыто более 195 млн баррелей (26 млн тонн).
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.
По новому контракту доля британской BPсоставляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).
Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.
Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года - с западной части месторождения Чираг.
Н.Аббасова
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