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Карабахский конфликт 16.11.2020 11:23

Несколько сотен военнослужащих числятся пропавшими без вести после войны в Карабахе - премьер Армении

Несколько сотен армянских военнослужащих пропали без вести в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября, заявил в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Точную цифру сейчас назвать не могу. Но несколько сотен пропавших без вести. Надеемся, что найдем часть живыми", - сказал Пашинян в интервью ряду местных СМИ в режиме онлайн.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, КАРАБАХ, ПОТЕРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]