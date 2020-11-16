Несколько сотен военнослужащих числятся пропавшими без вести после войны в Карабахе - премьер Армении

Несколько сотен армянских военнослужащих пропали без вести в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября, заявил в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Точную цифру сейчас назвать не могу. Но несколько сотен пропавших без вести. Надеемся, что найдем часть живыми", - сказал Пашинян в интервью ряду местных СМИ в режиме онлайн.