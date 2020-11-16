Армения не обсуждала с США российские предложения по Карабаху - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не обсуждал с американской стороной российские предложения по вооруженному конфликту в Нагорном Карабахе.

"За все это время я говорил с американской стороной пять раз - три разговора с советником по национальной безопасности, два раза - с госсекретарем. И обсуждались не российские предложения, а американские, когда они выступили с предложением о перемирии", - сказал Пашинян в понедельник в интервью ряду местных СМИ в режиме онлайн.

По его словам, российские предложения с американцами не обсуждались.

"С президентом России я был постоянно на связи, даже несколько раз в день говорили по телефону", - сказал Пашинян.