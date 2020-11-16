В Грузии за сутки 3 тыс. 157 заражений COVID-19, скончались 30 человек

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 3 тыс. 157 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 82 тыс. 835, сообщает в понедельник грузинский Минздрав.
Накануне сообщалось о 3 тыс. 20 новых больных за сутки.
По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции достигло 733 человек, за минувшие сутки скончались еще 30 человек.
В режиме карантина находятся 2 тыс. 735 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 5 тыс. 658 человек, в специализированных гостиницах лечатся 3 тыс. 315 человек. Выздоровели 65 тыс. 291 человек.
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