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Регион 16.11.2020 11:28

В Грузии за сутки 3 тыс. 157 заражений COVID-19, скончались 30 человек

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 3 тыс. 157 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 82 тыс. 835, сообщает в понедельник грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 3 тыс. 20 новых больных за сутки.

По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции достигло 733 человек, за минувшие сутки скончались еще 30 человек.

В режиме карантина находятся 2 тыс. 735 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 5 тыс. 658 человек, в специализированных гостиницах лечатся 3 тыс. 315 человек. Выздоровели 65 тыс. 291 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]