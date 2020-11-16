Премьер Армении заявил, что в отставку не собирается

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не собирается подавать в отставку.

"В моей повестке лишь один вопрос - обеспечение стабильности в стране. Другого вопроса в моей повестке нет", - сказал Пашинян в понедельник в интервью ряду местных СМИ в режиме онлайн, отвечая на вопрос о возможности отставки.