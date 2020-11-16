Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

12.11 $/bbl   WTI 41.12 -0.33 Brent 43.53 -0.27

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 16.11.2020 11:40

Почти 22,8 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 303 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22 тыс. 778 случаев, умерли за сутки 303 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 22 тыс. 778 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 640 (24,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Третий день подряд количество новых случаев в РФ держится на уровне свыше 22 тыс., "планка" в 20 тыс. была преодолена 6 ноября, в 21 тыс. - 9 ноября.

По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве. Четвертый день подряд количество зарегистрированных случаев превышает шесть тысяч. За последние сутки в российской столице было выявлено 6 тыс. 360 новых случаев COVID-19.

Скончались 72 пациента, были выписаны по выздоровлению 4 тыс. 244 человека.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн. 948 тыс. 603 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Общее количество умерших за весь период составляет 33 тыс. 489, по выздоровлению были выписаны 453 тыс. 849 человек, в том числе 13 тыс. 864 выписаны за последние сутки.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 461 тыс. 265.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


Похожие новости


22 тыс. 572 новых случая COVID-19 в РФ, 352 умерших - оперштаб В РФ новый антирекорд по числу заражений коронавирусом - 22,7 тыс. случаев за сутки, 391 умерший Даже бессимптомный COVID заметно усиливает грипп - Попова 4,85 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 73 умерших - оперштаб 4,92 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, 121 умерших - оперштаб В России за сутки зарегистрировано почти 5,4 тыс. новых случаев COVID-19, 79 умерших - оперштаб

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]