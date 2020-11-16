Почти 22,8 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 303 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22 тыс. 778 случаев, умерли за сутки 303 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 22 тыс. 778 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 640 (24,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Третий день подряд количество новых случаев в РФ держится на уровне свыше 22 тыс., "планка" в 20 тыс. была преодолена 6 ноября, в 21 тыс. - 9 ноября.

По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве. Четвертый день подряд количество зарегистрированных случаев превышает шесть тысяч. За последние сутки в российской столице было выявлено 6 тыс. 360 новых случаев COVID-19.

Скончались 72 пациента, были выписаны по выздоровлению 4 тыс. 244 человека.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн. 948 тыс. 603 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Общее количество умерших за весь период составляет 33 тыс. 489, по выздоровлению были выписаны 453 тыс. 849 человек, в том числе 13 тыс. 864 выписаны за последние сутки.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 461 тыс. 265.