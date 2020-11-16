ЕСПЧ коммуницировал жалобу Telegram

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению объединенную жалобу мессенджера Telegram в связи с решениями российских судов, в результате которых в течение более двух лет сервис официально было заблокирован в России, сообщил "Интерфаксу" представитель мессенджера в Страсбурге, правовой аналитик международной правозащитной группы "Агоры" Дамир Гайнутдинов.
"Европейский суд по правам человека объединил и коммуницировал жалобы Telegram Messenger LLP и Telegram Messenger Inc., поданные в 2018 и 2019 годах, и задал российским властям вопросы по статьям 6, 10 и 13 Конвенции по защите прав человека (право на справедливое судебное разбирательство, право свободу выражения мнения, право на эффективную правовую защиту)", - сообщил Гайнутдинов.
Так, по словам Гайнутдинова, Россия должна ответить Европейскому суду, не затрагивает ли настоящее дело - штраф Telegram "за отказ раскрыть технические данные, которые облегчили бы доступ государства к конфиденциальной частной информации пользователей" и решение о блокировке мессенджера с его немедленным исполнением - право на свободу выражения мнения, гарантированного Конвенцией.
Также ЕСПЧ ставит вопрос о том, было ли такое вмешательство государства необходимо в демократическом обществе и преследовало ли оно правомерную цель.
Кроме того, российские власти должны предоставить Европейскому суду информацию о том, не было ли нарушено право Telegram на справедливое разбирательство и эффективную правовую защиту при рассмотрении связанных с мессенджером дел в российских судах.
Наконец, подчеркнул Гайнутдинов, ЕСПЧ запросил у российских властей копии судебных решений, на которые ссылалась ФСБ, требуя передать службе ключи для дешифрования сообщений пользователей мессенджера.
Как объяснял ранее "Интерфаксу" глава "Агоры" Павел Чиков, дело Telegram в Европейском суде - уникальное на международном уровне.
"Такая категория дел никогда не рассматривалась Европейским судом, ни одного решения по подобному делу нет. Таких дел не было в мире в принципе. Дело Telegram в этом смысле уникально. Совсем немного похожим было дело ФБР против Apple, но и оно было связано с защитой устройств, а не с перепиской и коммуникацией", - отмечал Чирков.
Претензии российских властей к Telegram возникли в 2017 году в связи с отказом компании исполнять приказ Федеральной службы безопасности (ФСБ) России о передаче спецслужбе ключей для дешифровки сообщений.
Мировой суд Мещанского района Москвы 16 октября 2017 года оштрафовал мессенджер на 800 тыс. руб. за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования переписки лиц, предположительно, причастных к террористической деятельности (ч. 2.1 ст. 13.31 КоАП РФ). Впоследствии это решение было признано законным судом апелляционным инстанции.
Весной 2018 года Роскомнадзор обратился в Таганский суд Москвы с заявлением о немедленной блокировке Telegram на территории России из-за неисполнения сервисом требований ФСБ, которое было удовлетворено 13 апреля. Это решение позднее также было оставлено без изменений судами всех инстанций, в том числе Верховным судом России.
Кроме того, в 2018 году мессенджер проиграл разбирательство в Верховном суде, куда компанией был подан иск с требованием признать незаконным указанный приказ ФСБ.
В июне 2020 года Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял ограничения доступа к Telegram.
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