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Дальнее зарубежье 16.11.2020 17:18

Глава Евросовета поздравил Санду с избранием на пост президента Молдавии

Председатель Европейского совета Шарль Мишель поздравил в понедельник председателя партии "Действие и солидарность" Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии.

"Поздравляем Майю Санду с победой на выборах. Народ Молдавии четко избрал курс, который ставит во главу угла справедливость, настоящую борьбу с коррупцией и более справедливое общество", - написал Мишель в твиттере.

Он заверил, что ЕС готов активизировать тесное сотрудничество с Молдавией.

Бывший премьер-министр Молдавии, председатель партии "Действие и солидарность" Санду победила на выборах президента Молдавии. Во втором туре голосования 15 ноября она получила 57,75% или 943 тыс. 486 голосов избирателей. Действующий президент Молдавии Игорь Додон получил 42,25% или 691 тыс. 141 голос. Наблюдатели признали выборы свободными, не подтвердив влияния допущенных нарушений на исход голосования.

Согласно законодательству, инаугурация нового президента должна пройти в течение 45 дней со дня выборов, но не ранее истечения срока полномочий действующего президента. Срок полномочий Додона истекает 23 декабря.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]