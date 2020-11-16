Глава Евросовета поздравил Санду с избранием на пост президента Молдавии

Председатель Европейского совета Шарль Мишель поздравил в понедельник председателя партии "Действие и солидарность" Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии.

"Поздравляем Майю Санду с победой на выборах. Народ Молдавии четко избрал курс, который ставит во главу угла справедливость, настоящую борьбу с коррупцией и более справедливое общество", - написал Мишель в твиттере.

Он заверил, что ЕС готов активизировать тесное сотрудничество с Молдавией.

Бывший премьер-министр Молдавии, председатель партии "Действие и солидарность" Санду победила на выборах президента Молдавии. Во втором туре голосования 15 ноября она получила 57,75% или 943 тыс. 486 голосов избирателей. Действующий президент Молдавии Игорь Додон получил 42,25% или 691 тыс. 141 голос. Наблюдатели признали выборы свободными, не подтвердив влияния допущенных нарушений на исход голосования.

Согласно законодательству, инаугурация нового президента должна пройти в течение 45 дней со дня выборов, но не ранее истечения срока полномочий действующего президента. Срок полномочий Додона истекает 23 декабря.