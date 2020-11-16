В японском магазине за соблюдением мер против COVID-19 следит робот

В одном из магазинов Японии в рамках эксперимента специально "обученный" робот следит за тем, чтобы посетители носили маски для сдерживания распространения коронавируса COVID-19, сообщают японские СМИ.

По их данным, робот Робови (Ronovie), разработанный Международным институтом исследований в сфере телекоммуникаций в Киото, способен останавливать клиентов без маски и вежливо просить их надеть ее. Робови может также принять меры в случае, если посетители не соблюдают в очереди социальную дистанцию.

Эксперимент стартовал на прошлой неделе в магазине футбольного клуба

"Сересо Осака" в городе Осака. Он продлится как минимум до конца месяца.

Как сообщает агентство "Киодо", в роботе изначально заложена схема магазина, он использует камеру и сенсоры, чтобы наблюдать за передвижениями людей, а также лазеры, чтобы измерять между посетителями дистанцию.

Помимо раздачи указаний по соблюдению мер эпидемиологической безопасности, Робови также ориентирует посетителей по магазину.

Разработчики робота надеются, что эксперимент сократит контакты между покупателями и сотрудниками магазина. Они также считают, что большинство людей чувствуют меньшее смущение, когда их просит надеть маску робот, а не человек.

В воскресенье суточный прирост случаев заражений коронавирусом в Японии составил 1441, что ниже рекорда, зафиксированного в субботу (1737).

Всего в стране с начала пандемии диагностировали более 119 тыс. заражений, более 1,9 тыс. инфицированных коронавирусом скончались.